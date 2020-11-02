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Глава Минпромторга: Производство в РФ полностью покрывает спрос на маски
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава Минпромторга: Производство в РФ полностью покрывает спрос на маски

Евгения Звощик

Общество

Российские промышленные предприятия в полной мере покрывают спрос на средства индивидуальной защиты. Соответствующее заявление сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в понедельник, 2 ноября, во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, предприятия могут в случае необходимости нарастить объемы.

— В частности, созданные мощности рассчитаны на максимальное суточное производство более 20 миллионов масок, 500 тысяч респираторов, 220 тысяч защитных костюмов и 380 тысяч литров антисептиков, — пояснил Мантуров.

Он отметил, что выделенные кабмином финансовые ресурсы сделали возможным полное обеспечение населения средствами индивидуальной защиты отечественными предприятиями. Глава Минпромторга добавил, что с марта в России было произведено более 12 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, 5 тысяч тепловизоров и 20 тысяч обеззараживателей воздуха, передает РИА Новости.

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