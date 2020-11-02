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Стало известно о гибели заместителя командующего армией Нагорного Карабаха
Фото: facebook.com/shushanstepanyan

Стало известно о гибели заместителя командующего армией Нагорного Карабаха

Евгения Звощик

Происшествия

Заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) полковник Артур Саркисян числится в списке погибших. Соответствующая информация следует из обновленного списка погибших, составленного Министерством обороны НКР в понедельник, 2 ноября.

Помимо Саркисяна, в списке значится имя одного из командиров, полковника Сергея Шакаряна. При этом о дате их гибели информации нет.

27 октября стало известно о ранении министра обороны — командующего Армией обороны НКР генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна. На его место был назначен генерал-лейтенант Микаел Арзуманян, передает Интерфакс.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило уже третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

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