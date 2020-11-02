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Аксенов заявил, что нет смысла ограничивать въезд туристов в Крым из-за COVID
Фото: facebook.com / Официальный аккаунт Сергея Аксенова

Аксенов заявил, что нет смысла ограничивать въезд туристов в Крым из-за COVID

Евгения Звощик

Общество

Вводить ограничения на въезд туристов в Крым на фоне увеличения числа заболевших новым коронавирусом не планируется. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов в понедельник, 2 ноября.

— Смысла в этом нет, — отметил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на сегодняшний день движение между субъектами осуществляется нормально, в штатном режиме. Тем не менее он подчеркнул, что все в Крыму должны соблюдать требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.

Напомним, всего с начала пандемии на полуострове выявили 9816 случаев заражения COVID-19. Лечение в больницах проходит 4101 человек, выписано после выздоровления 5469 пациентов.

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