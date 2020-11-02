Аксенов заявил, что нет смысла ограничивать въезд туристов в Крым из-за COVID
Вводить ограничения на въезд туристов в Крым на фоне увеличения числа заболевших новым коронавирусом не планируется. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов в понедельник, 2 ноября.
— Смысла в этом нет, — отметил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, на сегодняшний день движение между субъектами осуществляется нормально, в штатном режиме. Тем не менее он подчеркнул, что все в Крыму должны соблюдать требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.
Напомним, всего с начала пандемии на полуострове выявили 9816 случаев заражения COVID-19. Лечение в больницах проходит 4101 человек, выписано после выздоровления 5469 пациентов.
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