Несколько человек задержали на акциях протеста в Минске

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Несколько человек задержали в Минске в понедельник, 2 ноября, из-за участия в несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Ранее 2 ноября в Минске состоялась протестная акция под названием «Марш пенсионеров». Ее участники прошли от Красного костела на площади Независимости в центре Минска до площади Якуба Коласа.

Затем еще одно мероприятие, которое не было согласовано с властями, провели белорусские медики. Врачи прошли вдоль проспекта Дзержинского в знак солидарности с отчисленными из-за участия в протестах студентами Белорусского государственного медуниверситета.

По словам Ганусевич, правоохранители задерживали людей на акции протеста пенсионеров и на акции медиков, передает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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