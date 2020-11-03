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Систему контроля использования масок разработают в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Систему контроля использования масок разработают в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России разрабатывают систему контроля использования масок, которая поможет выявить в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) во вторник, 3 ноября.

Система технического зрения «Маска» будет контролировать использование средств защиты врачами и пациентами в больницах, посетителями в госучреждениях и будет оповещать ответственных сотрудников о нарушениях.

— Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения на 50 процентов в «зеленой зоне», а в «красной зоне» — до 95 процентов, — передает сообщение RT.

Точность работы аналитических алгоритмов составит до 99 процентов. Ответственные лица будут получать уведомления о нарушениях с помощью специального мобильного приложения. По мнению разработчиков системы, проект позволит снизить количество зараженных коронавирусом или другими вирусными заболеваниями.

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