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Лукашенко оценил способность Белоруссии противостоять внешним угрозам
Фото: president.gov.by

Лукашенко оценил способность Белоруссии противостоять внешним угрозам

Виктория Родимкина

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика способна противостоять вероятным внешним угрозам. Слова главы государства передает Sputnik Беларусь во вторник, 3 ноября.

По словам Александра Лукашенко, Белоруссия способна не допустить гражданского раскола и «произвола отдельных радикальных элементов».

— Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов, — сказал президент.

Белорусский лидер также отметил, что власти защищают интересы большинства граждан, которые проголосовали за единую страну, выступают за независимое и устойчивое государство.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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