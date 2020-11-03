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Объемы производства в Москве с начала 2020 года выросли на 4,6 процента
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Объемы производства в Москве с начала 2020 года выросли на 4,6 процента

Юлия Ямпольская

Город

Объемы производства в Москве в период за девять месяцев 2020 года увеличились на 4,6 процента за счет роста производства машин и оборудования, продуктов химии и пластмасс, а также лекарственных препаратов. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Отмечается, что в столице сохранилась высокая инвестиционная активность в 2020 году. По результатам первого полугодия инвестиции в основной капитал увеличились на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин назвал приоритеты инвестиционной программы на 2021–2023 годы.

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