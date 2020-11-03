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В Минздраве перечислили главные проблемы в борьбе с коронавирусом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

В Минздраве перечислили главные проблемы в борьбе с коронавирусом

Евгения Звощик

Общество

Проблемы с загруженностью коек для инфекционных больных и дефицит кадров из-за пандемии нового типа коронавируса есть в большинстве стран мира. Соответствующее заявление сделал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов во вторник, 3 ноября.

По его словам, российский Минздрав делает все, чтобы держать напряженную ситуацию с COVID-19 под контролем. Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова заявила, что загрузка коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики являются главными проблемами в системе здравоохранения из-за пандемии.

Кузнецов согласился со своей коллегой. Также, по его словам, основные задачи состоят в том, чтобы пациенты, нуждающиеся в дополнительных видах помощи, оперативно эту помощь получали. Речь идет, например, о компьютерной томографии или лечении в стационарных условиях, передает РИА Новости.

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