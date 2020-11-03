Вирусолог оценил возможный спад COVID-заболеваемости к Новому году
Зимой маловероятно снижение числа заразившихся коронавирусом. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, зимний период, наоборот, помогает инфекции распространяться.
— Развитие эпидемии будет зависеть от того, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры, ну и как скоро, так сказать, войдут в строй вакцины, которые немножко окажут... влияние на развитие эпидемии. Трудно сказать. Зимой маловероятно особое снижение заболеваемости, — цитирует Альтштейна РИА Новости.
При этом он предположил возможные колебания цифр по заболевшим, так как люди «все-таки выполняют противоэпидемические меры». Улучшения ситуации, по мнению Альтштейна, не стоит ждать и весной. Рост заболеваемости может упасть только к началу лета.
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