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Вирусолог оценил возможный спад COVID-заболеваемости к Новому году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Вирусолог оценил возможный спад COVID-заболеваемости к Новому году

Вероника Кузьминова

Здоровье

Зимой маловероятно снижение числа заразившихся коронавирусом. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, зимний период, наоборот, помогает инфекции распространяться.

— Развитие эпидемии будет зависеть от того, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры, ну и как скоро, так сказать, войдут в строй вакцины, которые немножко окажут... влияние на развитие эпидемии. Трудно сказать. Зимой маловероятно особое снижение заболеваемости, — цитирует Альтштейна РИА Новости.

При этом он предположил возможные колебания цифр по заболевшим, так как люди «все-таки выполняют противоэпидемические меры». Улучшения ситуации, по мнению Альтштейна, не стоит ждать и весной. Рост заболеваемости может упасть только к началу лета.

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