Володин рассказал о роли нового центра лекарственного обеспечения

Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что появление в России Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан поможет повысить прозрачность формирования цен на фармацевтические препараты.

Распоряжение о создании центра подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Спикер Госдумы отметил, что российские регионы сталкиваются с проблемой обеспечения населения лекарствами, особенно такими, которые необходимы для лечения тяжелых заболеваний.

По словам Володина, создание центра повысит доступность лекарств, сделав ценообразование более открытым и прозрачным, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Ранее стало известно, что в России упростили систему маркировки лекарственных препаратов.

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