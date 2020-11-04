Володин рассказал о роли нового центра лекарственного обеспечения
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что появление в России Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан поможет повысить прозрачность формирования цен на фармацевтические препараты.
Распоряжение о создании центра подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Спикер Госдумы отметил, что российские регионы сталкиваются с проблемой обеспечения населения лекарствами, особенно такими, которые необходимы для лечения тяжелых заболеваний.
По словам Володина, создание центра повысит доступность лекарств, сделав ценообразование более открытым и прозрачным, сообщается на официальном сайте Госдумы.
Ранее стало известно, что в России упростили систему маркировки лекарственных препаратов.
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