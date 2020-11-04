Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Володин рассказал о роли нового центра лекарственного обеспечения
Фото: duma.gov.ru

Володин рассказал о роли нового центра лекарственного обеспечения

Татьяна Плотникова

Общество

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что появление в России Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан поможет повысить прозрачность формирования цен на фармацевтические препараты.

Распоряжение о создании центра подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Спикер Госдумы отметил, что российские регионы сталкиваются с проблемой обеспечения населения лекарствами, особенно такими, которые необходимы для лечения тяжелых заболеваний.

По словам Володина, создание центра повысит доступность лекарств, сделав ценообразование более открытым и прозрачным, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Ранее стало известно, что в России упростили систему маркировки лекарственных препаратов.

Читайте также: Минздрав выявил рост потребления антибиотиков на фоне COVID-19

фармакологиялекарствоВячеслав Володин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Все мнения
О проекте