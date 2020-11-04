Лучшие подмосковные юнармейцы примут участие в последней смене центра «Орленок»

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Пресс-секретарь штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Антон Фурсов сообщил, что лучшие участники военно-патриотических организаций Подмосковья примут участие в заключительной смене во Всероссийском детском центре «Орленок» с 5 по 25 ноября, пишет «Радио 1».

Он сказал, что в состав делегации участников двенадцатой смены вошли 59 юнармейцев из городских округов Жуковский, Балашиха, Лобня, Котельники, Клин и Наро-Фоминск, а организатором поездки выступило региональное управление социальных коммуникаций.

Фурсов отметил, что юнармейцы также примут участие в дополнительной общеобразовательной программе «Да будет Россия крылата парусами!».

Ранее ФАН писал, что в крымском поселке Оленевка юнармейцы спасли из моря четверых утопающих. Пять человек повисли на одной доске для серфинга, но течение тянуло людей назад, поэтому доплыть до берега у них не получалось. Юнармейцам и спасенным людям удалось доплыть до ближайшего буя, и тогда на выручку своим друзьям бросился Ярослав Мрозек.

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