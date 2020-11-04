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Столичные росгвардейцы сняли клип ко Дню народного единства
Фото: rosgvard.ru

Столичные росгвардейцы сняли клип ко Дню народного единства

Кирилл Николаев

Город

Сотрудники столичной Росгвардии ко Дню народного единства записали клип на песню «Мы — единая страна» (музыка Зарифа Норова, слова Дианы Федосовой). Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Песню исполнили солисты Главного управления Росгвардии по Москве. В съемках клипа поучаствовали сотрудники подразделений Росгвардии из Чукотского автономного округа, Башкортостана, Бурятии, Чувашии, Якутии, Чечни и Кабардино-Балкарии.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

В этот праздник росгвардейцы отдали дань уважения историческому подвигу наших предков, которые смогли положить конец «Смутному времени» и освободили Москву от интервентов.

Ранее стало известно, что праздничные плакаты в честь Дня народного единства разместили на улицах Москвы. Они установлены на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. В праздничный день городские службы работают в усиленном режиме.

Читайте также: Онлайн-квест ко Дню народного единства появился на портале «Узнай Москву»

клипРосгвардияДень народного единства
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