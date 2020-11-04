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Глава МВД Австрии заявил, что террорист в Вене действовал один
Фото: facebook.com/WienerPolizei.at

Глава МВД Австрии заявил, что террорист в Вене действовал один

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи на основе изучения видеозаписей свидетелей теракта в Вене считают, что террорист действовал в одиночку. Об этом в среду, 4 ноября, заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, расследование теракта идет полным ходом. Следователи анализируют ближайшее окружение преступника, сообщает ТАСС.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное их число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, а 22 получили ранения. По делу о теракте были задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

Читайте также: СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Вене

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