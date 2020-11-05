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Музей Победы подготовил онлайн-экскурсию ко Дню военного разведчика
Представленная экскурсия откроет серию онлайн-программ о военной разведке / Фото: Музей Победы

Музей Победы подготовил онлайн-экскурсию ко Дню военного разведчика

Юлия Курганова

Город

Музей Победы в День военного разведчика, в четверг, 5 ноября, разместит на своем YouTube-канале онлайн экскурсию-викторину. Посетителей пригласят на выставку «Военная разведка. Гриф «Секретно». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Пользователи смогут увидеть экспозицию, которая посвящена более чем 100-летней истории ведомства, где представлено более 200 подлинных экспонатов.

Экскурсовод расскажет, как в советской республике создавалась военная разведка, кто был ее первым руководителем, какие задачи ставились перед сотрудниками. Посетители узнают, как обучались первые агенты, какие предметы они изучали.

Исторические свидетельства и фотографии дадут представление о деятельности первых разведчиков — Льва Маневича, Рихарда Зорге, Яна Берзина и других. Посетители увидят снимки героев, их личные вещи, амуницию и оружие.

Музей Победы подготовил онлайн-экскурсию ко Дню военного разведчика

Также во время экскурсии зрителям будет предложено ответить на вопросы. Самым активным участникам викторины достанутся призы от Музея Победы.

Отмечается, что представленная экскурсия откроет серию онлайн-программ о военной разведке.

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