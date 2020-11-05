Музей Победы подготовил онлайн-экскурсию ко Дню военного разведчика

Представленная экскурсия откроет серию онлайн-программ о военной разведке / Фото: Музей Победы

Музей Победы в День военного разведчика, в четверг, 5 ноября, разместит на своем YouTube-канале онлайн экскурсию-викторину. Посетителей пригласят на выставку «Военная разведка. Гриф «Секретно». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Пользователи смогут увидеть экспозицию, которая посвящена более чем 100-летней истории ведомства, где представлено более 200 подлинных экспонатов.

Экскурсовод расскажет, как в советской республике создавалась военная разведка, кто был ее первым руководителем, какие задачи ставились перед сотрудниками. Посетители узнают, как обучались первые агенты, какие предметы они изучали.

Исторические свидетельства и фотографии дадут представление о деятельности первых разведчиков — Льва Маневича, Рихарда Зорге, Яна Берзина и других. Посетители увидят снимки героев, их личные вещи, амуницию и оружие.

Также во время экскурсии зрителям будет предложено ответить на вопросы. Самым активным участникам викторины достанутся призы от Музея Победы.

Отмечается, что представленная экскурсия откроет серию онлайн-программ о военной разведке.

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