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Еще 3670 человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве
DSC_1048.JPG / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Еще 3670 человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавируса за минувшие сутки вылечились еще 3670 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 5 ноября.

Таким образом, число выздоровевших в столице превысило 329 тысяч, уточнили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 329 201, — сказала Ракова.

Она напомнила, что после выписки пациентам предлагают стать донорами плазмы для помощи людям с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционного режима обучения для учащихся 6–11-х классов. Мэр Москвы отметил, что в начале этой недели ситуация с коронавирусом в столице начала обостряться. Об этом можно судить по числу выявляемых больных, а также госпитализаций.

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Анастасия Раковалечениекоронавирус
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