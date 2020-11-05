Более 650 тысяч телемедицинских консультаций провели столичные врачи

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Москве врачи телемедицинского центра провели более 650 тысяч консультаций для пациентов с коронавирусом и участников пострегистрационного исследования вакцины от нового типа инфекции. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С начала пандемии более 650 тысяч онлайн-консультаций провели врачи телемедицинского центра для пациентов с COVID-19 и участников исследования вакцины «Спутник V». Такой способ общения между врачом и пациентом очень удобен для всех сторон и хорошо зарекомендовал себя, — сказала заммэра.

Она отметила, что помощь таким образом уже получили более 260 тысяч пациентов. Специалисты телемедицинского центра следят за самочувствием людей с заболеваниями легкой и средней степеней тяжести, которые проходят лечение на дому.

Анастасия Ракова уточнила, что медики центра постоянно на связи с участниками исследования российской вакцины от коронавируса. Для них провели около 120 тысяч консультаций.

Заммэра напомнила, что врачи круглосуточно с помощью видеосвязи следят за здоровьем пациентов, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала недели ситуация с коронавирусом в городе начала обостряться.

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