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«Самые непредсказуемые»: мировые СМИ оценили президентские выборы в США
Фото: flickr.com

«Самые непредсказуемые»: мировые СМИ оценили президентские выборы в США

Виктория Родимкина

В мире

Мировые СМИ следят за ситуацией с президентскими выборами в США, которые прошли во вторник, 3 ноября. Окончательные результаты выборов еще не были объявлены, а высказывания действующего президента Америки Дональда Трампа вызывают множество комментариев.

В ночь на среду Трамп заявил о своей победе, а также обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Кандидат от Демократической партии Джо Байден в свою очередь уже запустил «сайт переходного периода» в рамках подготовки к президентству.

Таблоид Bild оценил высказывания американского президента Трампа.

— Высказывания Трампа вызвали переполох не только среди демократов — сейчас весь мир прикован к Соединенным Штатам, — уточняется в СМИ.

Кроме того, газета Times подчеркивает, что обвинения демократов в мошенничестве являются безосновательными. Британская газета Guardian, как и Independent, сообщили, что подобные заявления о победе — нелегитимные, опасные и авторитарные.

Немецкое издание Spiegel утверждает, что Трамп поставил под сомнение демократический процесс, преждевременно объявив о своей победе.

Британская Telegraph назвала президентские выборы 2020 года «самыми непредсказуемыми в американской истории».

Множество опросов показывали, что в выборах победит кандидат от демократов Джо Байден, но в реальности происходит упорная борьба кандидатов с минимальным отрывом в разных штатах.

В США 3 ноября прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты. Штаб Трампа намерен требовать пересчета голосов.

Согласно последним данным, в американском штате Невада, от исхода голосования в котором зависят итоги выборов президента США, по предварительным подсчетам, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

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