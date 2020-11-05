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Дождливые и ветреные выходные ожидаются в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Дождливые и ветреные выходные ожидаются в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В столице на выходных ожидается дождь и ветер. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она отметила, что это будут последние теплые выходные с температурой на 6–7 градусов выше нормы. В субботу, 7 ноября, возможен дождь. В воскресенье осадков не ожидается.

— Температура воздуха в ночные часы в Москве плюс 6 — плюс 8, по области — от 3 до 8 градусов, дневная температура в городе около 10 градусов, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Эксперт уточнила, что ветер и высокая температура ожидаются в столице на выходных. В субботу порывы северо-западного ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

Ранее стало известно, что похолодание на 7–8 градусов ночью и 4–6 градусов днем ожидается в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели.

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