Дождливые и ветреные выходные ожидаются в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице на выходных ожидается дождь и ветер. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она отметила, что это будут последние теплые выходные с температурой на 6–7 градусов выше нормы. В субботу, 7 ноября, возможен дождь. В воскресенье осадков не ожидается.

— Температура воздуха в ночные часы в Москве плюс 6 — плюс 8, по области — от 3 до 8 градусов, дневная температура в городе около 10 градусов, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Эксперт уточнила, что ветер и высокая температура ожидаются в столице на выходных. В субботу порывы северо-западного ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

Ранее стало известно, что похолодание на 7–8 градусов ночью и 4–6 градусов днем ожидается в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели.

Читайте также: Вильфанд посоветовал москвичам «переобуться» перед выходными