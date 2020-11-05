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Более 970 подмосковных многодетных семей получили земельные участки с начала года
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Более 970 подмосковных многодетных семей получили земельные участки с начала года

Оксана Васильева

Общество

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что количество региональных многодетных семей, обеспеченных земельными участками, увеличилось с начала года до 971, пишет «Радио 1».

— За последний месяц администрации округов Подмосковья передали земельные участки еще 125 семьям с тремя и более детьми. В этом году оформление и передача земли многодетным семьям осложнена пандемией. Однако, несмотря на препятствия, администрациям удалось обеспечить землей более 970 семей, и работа в этом направлении продолжается, — сообщила министр.

Она отметила, что в течение октября больше всего участков передали своим многодетным семьям городские округа Солнечногорск, Богородский, Шатура, Истра, Чехов и Клин.

Ранее ФАН писал, что правительство России выделило 5,5 миллиарда рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Семьям, где третий и последующий ребенок родились после 1 января 2019 года, государство помогает полностью или частично погасить жилищный кредит. Размер такой выплаты составляет 450 тысяч рублей.

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