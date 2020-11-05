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Рэпер HammAli рассказал подробности разрыва с продюсером
Фото: youtube.com/super

Рэпер HammAli рассказал подробности разрыва с продюсером

Виктория Федотова

Звезды

Рэпер Александр Алиев объяснил, почему он вместе с исполнителем Наваи Бакировым отказался сотрудничать с продюсером Ульяной Почеко. По его словам, она перестала заниматься продвижением артистов.

Она обвинила артистов в том, что они в одностороннем порядке пересмотрела их сотрудничество.

— Если бы это не выводилось в публичную плоскость с ее стороны, я бы этого не рассказал. Было все немного по-другому. Ее задача была продвинуть песню: договориться с радио, телевизионными шоу, популярными личностями. Сделать максимально так, чтобы о песне узнали как можно больше людей, — объяснил артист.

Музыканты видели, что она работает, и отдавали ей часть денег. Но последние полтора года она перестала это делать.

— У нас не было контракта, была договоренность об определенном проценте. С того момента. как она перестала выполнять свою работу, нам не было смысла. Мы понимали, что мы уже где-то отстаем от новичков, мы смотрели статистику, — пояснил Алиев.

Он отметил, что это происходило еще до пандемии. Видео опубликовано на YouTube.

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