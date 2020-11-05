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Работа автобусной остановки на Садовом кольце восстановилась после ДТП 
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Работа автобусной остановки на Садовом кольце восстановилась после ДТП 

Вероника Кузьминова

Город

Остановка общественного транспорта «Воротниковский переулок» вернулась к работе после ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в четверг, 5 ноября.

Во время работы оперативных служб остановку перенесли на 20 метров вперед. Позже уточнили, что автобусы № Б, т3 и т10 начали высаживать пассажиров на прежнем месте.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль Nissan въехал в остановку общественного транспорта на Садовом кольце в столице. Уточняется, что инцидент произошел на улице Садовая-Триумфальная.

Работа автобусной остановки на Садовом кольце восстановилась после ДТП Фото: Telegram-канал «Дептранс.Оперативно»

По данным ГИБДД, за рулем находилась женщина. Она не справилась с управлением. Пострадали три человека — двое взрослых и одна несовершеннолетняя.

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автобусная остановкаДТПСадовое кольцо
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