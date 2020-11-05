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Столичные компании перевели на удаленку 1,3 миллиона сотрудников
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичные компании перевели на удаленку 1,3 миллиона сотрудников

Вероника Кузьминова

Город

Почти 1,3 миллиона человек перешли на удаленный формат работы в Москве. Об этом сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы в четверг, 5 ноября.

Уточняется, что 190 тысяч компаний отчитались о переводе части сотрудников на дистанционку.

— В них работают более 4 миллионов человек, из которых почти 1,3 миллиона переведены на дистанционную работу, — цитирует департамент РИА Новости.

Власти Москвы напомнили, что за отсутствие предоставленных данных индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц он увеличивается до диапазона 100–300 тысяч. Если был причинен вред здоровью человека или нарушения фиксируются повторно, должностные лица обязаны будут заплатить от 300 до 500 тысяч рублей, юрлица и ИП — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

С 5 октября все предприятия города должны были перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников, всех работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Работодатели каждый понедельник в электронном виде должны передавать данные о сотрудниках.

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