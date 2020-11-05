Число выявленных случаев заражения COVID в Португалии превысило 160 тысяч

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Количество выявленных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в Португалии превысило 160 тысяч. Соответствующая информация следует из данных министерства здравоохранения страны в четверг, 5 ноября.

Отмечается, что за последние 24 часа в Португалии зафиксировали 4410 случаев COVID-19. Кроме того, за минувшие сутки скончались 46 пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирус.

Всего с начала эпидемии умерли 2740 человек. При этом выздоровели 91 453 пациента, передает РИА Новости.

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