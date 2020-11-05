Слушания по делу о крушении рейса MH17 приостановили в суде

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Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году приостановлены в суде в Нидерландах до 12 ноября. Об этом сообщил председательствующий по делу судья Хендрик Стейнхейс в четверг, 5 ноября.

По его словам, это время дается прокуратуре на подготовку ответа на требования о дополнительных расследованиях, которые ранее были представлены адвокатами россиянина Олега Пулатова, являющегося фигурантом данного дела.

— Этот блок слушаний рассчитан до 13 ноября, — пояснил Стейнхейс.

После этого еще одно слушание может пройти 25 ноября, а затем процесс будет приостановлен до февраля 2021 года, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит Россия.

МИД РФ объявил, что не считает возможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по данному ЧП. Вместе с тем выражалась готовность работать с голландскими компетентными органами.

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