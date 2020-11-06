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Задержана администратор хостела в Москве по подозрению в краже денег из сейфа
Фото: depositphotos.com

Задержана администратор хостела в Москве по подозрению в краже денег из сейфа

Юлия Курганова

Происшествия
Старый Петровско-Разумовском проездКарта всех событий

Полицейские проверяют информацию о краже денег из хостела на севере столицы. Об этом сообщил в пятницу, 6 ноября, источник в правоохранительных органах.

— Поступила информация о том, что администратор хостела в Старом Петровско-Разумовском проезде, будучи нетрезвой, украла деньги из сейфа на работе, — рассказал собеседник агентства «Москва».

Женщину задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что пенсионерку обокрали под видом снятия порчи в Зеленограде. Преступник подошел к пожилой женщине на улице, он представился целителем и сообщил ей о порче. Мужчина предложил помочь пенсионерке избавиться от сглаза. Москвичка согласилась и привела незнакомца в свою квартиру.

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