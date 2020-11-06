«Моя самая большая сила»: Лобода опубликовала трогательное фото с дочкой

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода рассказала, как относится к своим детям. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница запечатлена со своей младшей дочерью Тильдой. Звезда держит девочку на руках. Артистка отметила, что ежедневно благодарит Бога за то, что является мамой.

— Что бы ни происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила, — написала Лобода.

Поклонники оценили трогательное фото певицы с дочерью и прокомментировали публикацию.

«Какие милые, хорошего вам вечера»; «Безумно красивые и любимые»; «А мы любуемся вами с Тилей»; «Милота», — написали фолловеры.

Ранее продюсер артистки Нателла Крапивина заявила, что певица работала во время карантина. По ее словам, пандемия не особо повлияла на финансовое положение артистки.

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