«Моя самая большая сила»: Лобода опубликовала трогательное фото с дочкой
Певица Светлана Лобода рассказала, как относится к своим детям. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.
На снимке исполнительница запечатлена со своей младшей дочерью Тильдой. Звезда держит девочку на руках. Артистка отметила, что ежедневно благодарит Бога за то, что является мамой.
— Что бы ни происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила, — написала Лобода.
Поклонники оценили трогательное фото певицы с дочерью и прокомментировали публикацию.
«Какие милые, хорошего вам вечера»; «Безумно красивые и любимые»; «А мы любуемся вами с Тилей»; «Милота», — написали фолловеры.
Ранее продюсер артистки Нателла Крапивина заявила, что певица работала во время карантина. По ее словам, пандемия не особо повлияла на финансовое положение артистки.
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