Обыски прошли в Германии в связи с терактом в Вене

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В рамках расследования теракта в Вене в Германии прошли обыски. Об этом пресс-служба Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА) сообщила в пятницу, 6 ноября.

По данным правоохранителей, следственные действия проводились у четырех человек в жилых и офисных помещениях на трех федеральных землях: Гессен, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн.

Полиция подчеркивает, что обыски прошли у лиц, которых не подозревают непосредственно в совершении преступления, однако не исключено, что они могут быть связаны с бандитами.

Стрельба в Вене

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер позднее уточнил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, 22 получили ранения. По делу о теракте задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 и запрещена на территории России.

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