Путин обсудил с канцлером Австрии борьбу с терроризмом

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 5 ноября.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны. В частности, Курц выразил признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи с терактом в Вене 2 ноября. Кроме того, оба лидера подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Помимо этого, стороны обсудили актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, в том числе и противодействие распространению коронавируса. Также Курц отметил важность дальнейшего развития сотрудничества России с европейскими странами в энергетической сфере, сообщается на сайте Кремля.

Стрельба в Вене

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призвал жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер позднее уточнил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, 22 получили ранения. По делу о теракте задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 и запрещена на территории России.

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