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Посольство проверит информацию о россиянах, задержанных после теракта в Вене
Фото: youtube.com / The Sun

Посольство проверит информацию о россиянах, задержанных после теракта в Вене

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Посольство России проверит информацию о том, что среди задержанных после теракта в Вене есть граждане с российским гражданством. Об этом сообщил посол России Дмитрий Любинский в четверг, 5 ноября.

По его словам, подтверждения этой информации пока не поступало.

— Посольство перепроверяет информацию о наличии российского гражданства у задержанных по делу о венском теракте, но таких подтверждений у нас нет, — цитирует посла РИА Новости.

При этом Дмитрий Любинский отметил, что австрийские службы не обращались к российскому посольству по этому вопросу. Тем не менее посольство РФ находится в контакте с полицией и другими службами Австрии, добавил посол.

Ранее президент полиции Вены Герхард Пюрстль сообщил, что среди задержанных после теракта в центре города есть представители Бангладеш, Македонии, Турции, а также России.

Стрельба в Вене

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призвал жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер позднее уточнил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, 22 получили ранения. По делу о теракте задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 и запрещена на территории России.

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