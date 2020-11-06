Новосибирскую медсестру уволят после издевательств над ребенком

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Медсестру клинической туберкулезной больницы в Новосибирске отстранили от работы после появления в Сети видео, на котором она издевается над ребенком. Об этом областное министерство здравоохранения сообщило в пятницу, 6 ноября.

Ранее местные следователи инициировали проверку по факту размещения в интернете ролика, на котором видно, как медсестра вышеуказанного учреждения берет малолетнего пациента за волосы и кидает на кровать. Автор видео утверждает, что это не первый случай неподобающего поведения со стороны женщины.

В свою очередь в облминздраве заявили, что в скором времени медсестру уволят.

— Медицинская сестра отстранена от работы, готовится приказ о ее увольнении, — сказали РИА Новости в ведомстве.

По его данным, для расследования случившегося была создана совместная комиссия регионального минздрава и детского омбудсмена Новосибирской области Надежды Болтенко. Проверка позволит оценить действия медсестры с точки зрения правового аспекта.

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