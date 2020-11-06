Более 6 тысяч случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в столице выявили 6 253 новых случая коронавируса. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в Telegram-канале Опершаба по борьбе с инфекцией.

Ранее сообщалось, что московские врачи вылечили еще 3783 человека от коронавируса за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 332 984.

Рекордные 20 582 случая коронавируса зарегистрировали в России за минувшие сутки. Среди регионов лидерами по числу заболевших оказались Москва, Петербург и Подмосковье.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 63,5 миллиона