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Более 1,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

Более 1,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за последние сутки госпитализировали 1415 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что на ИВЛ в городе находятся 359 пациентов с COVID-19.

Среди новых заболевших 41,6 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,5 процента — от 46 до 65 лет, 10,2 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,8 процента составляют люди старше 80 лет, а 13,9 процента — дети.

В оперштабе напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в столице выявили 6 253 новых случая коронавируса.

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