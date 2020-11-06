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Пропавший сооснователь Skillbox найден мертвым
Фото: instagram.com/koropov

Пропавший сооснователь Skillbox найден мертвым

Ростислав Зубков

Происшествия

Сооснователя и продуктового директора онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова нашли мертвым в Черном море. Об этом в пятницу, 6 ноября сообщила инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Мария Лебедь.

— Да, найден погибшим, — заявила она РИА Новости.

Ранее спасатели информировали, что нашли в зоне поиска Коропова тело неопознанного мужчины. Информация о том, что это и есть Коропов, подтверждена участниками поисков предпринимателя.

Отмечается, что следователи не нашли у Коропова признаков насильственной смерти.

Напомним, Игорь Коропов бесследно исчез в ночь на 1 ноября. Предварительно установлено, что ночью он вышел из отеля на улице 65 лет Победы в Сочи и пошел в сторону морского пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. К поискам привлекли спасателей и добровольцев.

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