Свыше 120 миллионов пассажиров воспользовались МЦД с момента открытия

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 120 миллионов пассажиров воспользовались Московскими центральными диаметрами (МЦД) с момента запуска 21 ноября 2019 года. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что за счет новой тарифной системы пассажиры сэкономили на поездках около 1,4 миллиарда рублей. Пассажиропоток достиг рекордной отметки 6 марта 2020 года. В этот день на МЦД было совершено 568 тысяч поездок, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что до конца 2020 года планируется полностью обновить подвижной состав МЦД-1.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил о предстоящих изменениях расписания движения поездов второй линии Московских центральных диаметров. Так, в ноябре ежедневно с 13:00 до 15:00 не будет движения на участке между станциями Курская и Дмитровская. На остальных участках МЦД-2 в это время поезда будут ходить с увеличенным интервалом.

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