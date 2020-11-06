Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Министр культуры РФ выразила соболезнования близким Жванецкого
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министр культуры РФ выразила соболезнования близким Жванецкого

Евгения Звощик

Общество

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося в пятницу, 6 ноября. Об этом сообщается в телеграмме главы ведомства, опубликованной на официальном сайте Минкультуры.

Она отметила, что уход из жизни Жванецкого стал прискорбной новостью для страны.Любимова обратила внимание на то, что чувство юмора, искрометность и неравнодушие в творчестве писателя-сатирика «порождали чувство оптимизма».

— Умение видеть детали и чувствовать людей делали его работы уникальными, где каждый находил частичку себя, — пояснила министр.

По ее словам, произведения Жванецкого легли в основу театральных постановок, получивших искреннюю народную любовь. Любимова добавила, что энергия и трудолюбие сатирика «до последнего дня дарили радость».

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего не известно.

Позже представитель писателя Олег Сташкевич уточнил, что церемонию прощания со Жванецким не будут проводить из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

Читайте также:

«Сколь у государства ни воруй, своего не вернешь»: крылатые фразы Жванецкого о нашей жизни

«Ушел мэтр»: Измайлов отреагировал на смерть Жванецкого

«Солнце в Москве вышло, а в душе зашло»: Галкин — о смерти Жванецкого

соболезнованияМихаил ЖванецкийОльга Любимова
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пожалуйста, не ругайте ноябрь

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Все мнения
О проекте