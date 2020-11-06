Министр культуры РФ выразила соболезнования близким Жванецкого

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося в пятницу, 6 ноября. Об этом сообщается в телеграмме главы ведомства, опубликованной на официальном сайте Минкультуры.

Она отметила, что уход из жизни Жванецкого стал прискорбной новостью для страны.Любимова обратила внимание на то, что чувство юмора, искрометность и неравнодушие в творчестве писателя-сатирика «порождали чувство оптимизма».

— Умение видеть детали и чувствовать людей делали его работы уникальными, где каждый находил частичку себя, — пояснила министр.

По ее словам, произведения Жванецкого легли в основу театральных постановок, получивших искреннюю народную любовь. Любимова добавила, что энергия и трудолюбие сатирика «до последнего дня дарили радость».

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего не известно.

Позже представитель писателя Олег Сташкевич уточнил, что церемонию прощания со Жванецким не будут проводить из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

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