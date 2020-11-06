Главконтроль оценил необходимость ввода спецпропусков в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Власти Москвы пока не видят необходимости вводить спецпропуска в столице. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

— Пока мы в этом необходимости не видим, и сегодняшних мер — их, на наш взгляд, будет достаточно для того, чтобы не вводить более строгих мер, — рассказал он.

Ранее Данчиков заявил, что в общественных местах и в столичном транспорте ежедневно выявляется порядка трех тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима. Также он сообщил, что более 160 тысяч москвичей были привлечены к административной ответственности за нарушение масочно-перчаточного режима.

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