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Главконтроль оценил необходимость ввода спецпропусков в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Главконтроль оценил необходимость ввода спецпропусков в Москве

Кирилл Николаев

Город

Власти Москвы пока не видят необходимости вводить спецпропуска в столице. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

— Пока мы в этом необходимости не видим, и сегодняшних мер — их, на наш взгляд, будет достаточно для того, чтобы не вводить более строгих мер, — рассказал он.

Ранее Данчиков заявил, что в общественных местах и в столичном транспорте ежедневно выявляется порядка трех тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима. Также он сообщил, что более 160 тысяч москвичей были привлечены к административной ответственности за нарушение масочно-перчаточного режима.

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