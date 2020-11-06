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Музей Победы подготовил экскурсию к годовщине парада на Красной площади
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы подготовил экскурсию к годовщине парада на Красной площади

Татьяна Плотникова

История
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет 7 ноября экскурсию, подготовленную к годовщине парада на Красной площади 1941 года.

В рамках программы «Москва за нами» москвичам и гостям столицы расскажут о том, как готовился парад, кто принимал в нем участие и какое значение он имел для Московской битвы. Кадры, снятые 7 ноября 1941 года, были использованы в фильме, который был удостоен премии «Оскар».

Посетителей экскурсии проведут по диораме «Битва за Москву» и экспозиции «Подвиг Армии», продемонстрируют предметы военных времен и личные вещи участников Московской битвы.

Также зрителям представят одну из музейных реликвий — трубу военного капельмействера Василия Агапкина, который дирижировал сводным оркестром на параде 1941 года. Музыкальный инструмент можно будет увидеть только во время экскурсии, на следующий день его вернут в фонды музея.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-экскурсию ко Дню военного разведчика.

Читайте также: Московская школа представит в Музее Победы уникальный фронтовой альбом

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