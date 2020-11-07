Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Правительство РФ одобрило поправки к проекту о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в субботу, 7 ноября.

После одобрения кабмином поправки будут направлены в Государственную думу в установленном порядке. Данный документ учитывает поручения президента РФ и правительства, а также замечания и предложения нижней палаты парламента, Счетной палаты, главных распорядителей средств федерального бюджета, сообщается на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому опекунам и попечителям будет проще оформлять пособия.

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