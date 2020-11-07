Гинцбург предупреждал о вероятности «укоренения» коронавируса у животных

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в конце октября высказал мнение о том, что инфекция COVID-19 может стать природно-очаговой и перейти в том числе и на домашних животных.

— Нас ожидает следующее: так как в силу своего устройства вирус «липнет»... то он, безусловно, укоренится сейчас у домашних, сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие человеческой популяции, — цитирует РИА Новости эксперта.

Напомним, что на днях коронавирус уже нашли у норок в Дании. Вчера стало известно, что заражение животных коронавирусом выявлено еще в пяти странах помимо Дании. Об этом пишет RNS со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

О наличии вируса у животных сообщили на данный момент шесть государств — Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США.

Также сообщается, что случаи заражения коронавирусом были выявлены во время тестов у норок, собак, домашних кошек, львов и тигров. Как сообщает ВОЗ, норки заражаются болезнью от людей. Как пишет «Царьград», в Дании зараженных животных обнаружили уже на 207 фермах, в связи с чем власти приняли решение уничтожить зверьков. Этим займутся военные и специалисты датского МЧС. Как пишет «Экономика сегодня», такое решение повлияет на экономическую ситуацию в государстве.

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