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Еще 74 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще 74 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее стало известно, что за последние 24 часа в России выявили 20 396 новых случаев нового типа коронавирусной инфекции в 85 регионах, при этом 25 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни. Среди регионов лидерами по числу заболевших оказались Москва (5829), Санкт-Петербург (1258) и Подмосковье (629).

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