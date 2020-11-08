Нарушения мер COVID-профилактики выявили на фудкортах в московских ТЦ

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Роспотребнадзора проверили более 100 фудкортов в столичных торговых центрах. Об этом сообщили в московском управлении ведомства в воскресенье, 8 ноября.

Речь идет о фудкортах в 12 торговых центрах, среди которых «Капитолий», «Ривьера» и «Метрополис». Нарушения выявили в 37 процентах случаев. Чаще всего у посетителей не проверяли температуру тела, сотрудники фудкортов работали без масок, а воздух в помещениях не обеззараживался.

— За указанные нарушения к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ будут привлечены как должностные лица, так и индивидуальные предприниматели и юридические лица, — говорится на сайте столичного Роспотребнадзора.

Должностным лицам грозит штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей, для ИП — от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности, для юрлиц возможен штраф от 200 до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал процент предприятий, нарушающих меры по COVID.

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