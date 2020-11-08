Владельцы летних кафе избежали штрафов благодаря обучающим вебинарам

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 8 ноября, в экономическом блоке мэрии подвели итоги работы летних кафе.

За сезон сотрудники Госинспекции по недвижимости провели более трех тысяч проверок. Они выявили 131 нарушение по организации и эксплуатации летних веранд, включенных в городскую схему размещения.

— Это на 35 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — Этим летом и осенью в городе работали 2108 летних веранд и кафе. По результатам мониторинга этих объектов мы видим существенное улучшение в части соблюдения ими норм имущественно-земельного законодательства.

Самым частым нарушением он назвал превышение площади летнего кафе или размещение его не в соответствии с ранее заявленным проектом. Больше всего — 86 нарушений — было выявлено в центре столицы, вторую строчку занимают Северный и Южный округа — по восемь нарушений в каждом. На третьем месте — Юго-Западный административный округ, где зафиксировано семь нарушений.

— Снижение количества нарушений во многом результат активной информационной работы Госинспекции по недвижимости, которая регулярно проводит онлайн-мероприятия для предпринимателей, в том числе по вопросам включения в городскую схему и размещения летних кафе и веранд. В текущем году было проведено 29 таких вебинаров, в которых приняли участие около двух тысяч человек, — сообщил начальник Гос инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Владислав Овчинский.

Он также добавил, что в городе на зиму уже демонтировано более 1,5 тысячи кафе. Рестораторам необходимо завершить демонтаж не позднее 15 ноября.

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