Еще 72 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 72 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших превысило 7,3 тысячи человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в воскресенье, 8 ноября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек.

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