Эксперты рассказали, как не столкнуться с поездом

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Статистика показывает, что каждый год в России случается от 200 до 300 аварий на железнодорожных переездах. В них погибают несколько десятков человек. Эксперты рассказали, как предотвратить столкновения автомобилей с поездами.

Они отметили, что почти во всех подобных ДТП виноваты водители.

— Конечно, чаще всего это вина водителей. Недооснащение железнодорожных переездов, если таковое имеется, — это просто сопутствующий фактор. В правилах четко сказано: если приблизился к переезду без шлагбаума, посмотри по сторонам, убедись в отсутствии проезжающего поезда — потом проезжай. Что мы имеем на деле? Подскочил, понесся, а тут электричка идет или товарняк, — сказал эксперт-автотехник, юрист Игорь Смелов.

Он подчеркнул, что если знак «стоп» стоит даже перед «заросшим бурьяном переезде», то обязательно нужно сначала притормозить, убедиться, что дальше можно ехать, и только тогда продолжать движение.

В ОАО «РЖД» тоже отметили, что причинами таких аварий являются «грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств», поэтому они должны быть более внимательными.

Юрист проекта ДелоРЖД.ру Елена Блинчевская также сказала, что чаще всего в ДТП на переездах виноваты водители. Но она допустила, что на нерегулируемых переездах может сложиться ситуация, которая может привести к столкновению не по вине автомобилиста.

Вторым фактором аварий на переездах эксперты назвали неисправность транспортных средств — нередко столкновение происходит из-за поломки машины и его остановки на путях. И только третьим фактором является неисправность железнодорожной автоматики.

— То есть при фактически приближающемся поезде могла не сработать автоматика по каким-либо причинам. Такое случается, хотя достаточно редко. Железнодорожная автоматика, как правило, дублируется для повышения надежности, есть определенный регламент действий на случай неисправности или ее отключения. В таких авариях происходит, как правило, накопление ошибки: помимо неисправности автоматики могут быть неправильные действия работников железнодорожного транспорта и водителей, — пояснил доцент кафедры «Железнодорожные станции и транспортные узлы» Российского университета транспорта Александр Сидраков.

Он подчеркнул, что для избежания аварий на железнодорожных переездах следует соблюдать инструкции, правила дорожного движения и правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта, передают «Известия».

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