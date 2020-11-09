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Власти ОАЭ разрешили сожительство вне брака и распитие алкоголя
Фото: pixabay.com

Власти ОАЭ разрешили сожительство вне брака и распитие алкоголя

Ростислав Зубков

В мире

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отменили наказания за распитие алкоголя, попытку суицида и разрешили сожительство для пар, которые не связаны узами брака. Соответствующие коррективы утвердил президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян, передает местное агентство WAM.

Поправки вносятся в ряд положений законов о личном статусе и гражданских отношениях и Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. В частности, упраздняется статья, предусматривающая смягчение наказания за преступление в защиту чести.

По информации эмиратского издания National, утверждение изменений в законодательстве в том числе разрешает употребление спиртных напитков без опасения стать фигурантом уголовного дела. Выпивать теперь можно гражданам старше 21 года как в частном порядке, так и в конкретных общественных местах. Ранее такая привилегия была только у туристов и иностранцев, при условии, что им есть 21 год и они не мусульмане.

Помимо этого, коррективы в законодательстве отменяют привлечение к уголовной ответственности за попытку самоубийства и разрешают совместное проживание не состоящих в браке пар. При этом в ОАЭ ужесточат наказания за домогательства к женщинам.

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алкогольбракОАЭ
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