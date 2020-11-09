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Число пациентов медцентра в Коммунарке достигло тысячи
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Число пациентов медцентра в Коммунарке достигло тысячи

Виктория Родимкина

Город

Количество пациентов медцентра в Коммунарке, который занимается лечением людей с коронавирусом, достигло тысячи. Об этом рассказал главный врач медцентра Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 9 ноября.

По словам врача, 198 человек находятся в отделении реанимации. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 44 пациента. На неинвазивной вентиляции легких находятся 19 пациентов, на HFO2 — 34, на ЭКМО — два.

По данным медика, в больницу за сутки поступили 147 человек, скончались за 24 часа 15 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что резервные госпитали будут работать до тех пор, пока инфекция не уйдет. Он уточнил, что учреждения продолжат работу даже при снижении нагрузки на больничные койки для пациентов с COVID-19. Стационарные здания будут высвобождаться постепенно. Кроме того, глава города заявил, что стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве пока не произошло.

Читайте также: Консультации с дополненной реальностью организовали в резервных госпиталях Москвы

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