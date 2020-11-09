Антирекорд по суточному приросту COVID-19 побит в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице за минувшие сутки выявили 6897 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале в понедельник, 9 ноября.

Число выявленных случаев COVID-19 в Москве за все время пандемии увеличилось до 475 166.

По данным оперштаба, последний показатель стал абсолютным антирекордом по суточному приросту за весь период пандемии.

В России за последние сутки зафиксировали 21 798 новых случаев инфекции. Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее стало известно, что в Москве от COVID-19 вылечились более 343 тысяч человек. Кроме того, сообщалось, что количество пациентов медцентра в Коммунарке, который занимается лечением людей с коронавирусом, достигло тысячи.

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