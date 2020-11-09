Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Антирекорд по суточному приросту COVID-19 побит в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 побит в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки выявили 6897 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале в понедельник, 9 ноября.

Число выявленных случаев COVID-19 в Москве за все время пандемии увеличилось до 475 166.

По данным оперштаба, последний показатель стал абсолютным антирекордом по суточному приросту за весь период пандемии.

В России за последние сутки зафиксировали 21 798 новых случаев инфекции. Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее стало известно, что в Москве от COVID-19 вылечились более 343 тысяч человек. Кроме того, сообщалось, что количество пациентов медцентра в Коммунарке, который занимается лечением людей с коронавирусом, достигло тысячи.

Читайте также: Новые ограничительные меры введут в Подмосковье с 11 ноября

последние данныеМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Все мнения
О проекте