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«Дзюба — тот еще шалун»: сексолог предрекла футболисту проблемы со здоровьем
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Дзюба — тот еще шалун»: сексолог предрекла футболисту проблемы со здоровьем

Юлия Ямпольская

Звезды

Частое самоудовлетворение может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала сексолог Елена Перелыгина в интервью изданию «Дни.ру».

По словам специалиста, ее такое видео не удивило.

— У нас есть общие друзья с Артемом. Они говорят, что Дзюба — тот еще шалун! — отметила эксперт.

Она сравнила футболиста с актером Алексеем Паниным, который часто выставляет интимную жизнь напоказ.

— Они стали родоначальниками нового вида эксгибиционизма, — сказала Перелыгина.

Специалист отметила, что Дзюбе не хватает популярности, поэтому он показывает скрытые стороны жизни. При этом она отметила, что его не стоит осуждать.

Однако Перелыгина предупредила, что такие частые занятия могут привести к проблемам.

— Ощущения во время привычного полового акта будут не такими яркими. В конечном итоге может привести к импотенции, — заключила специалист.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Дзюбу мужчина.

После этого нападающий сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного просмотра. Просматривать публикации в аккаунте футболиста теперь могут только зарегистрированные пользователи.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

Читайте также: Звезды поддержали Дзюбу после скандального видео

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