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Кассационный суд смягчил приговор двоим фигурантам «московского дела»
Фото: depositphotos.com

Кассационный суд смягчил приговор двоим фигурантам «московского дела»

Виктория Родимкина

Происшествия

Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил место отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение двоим фигурантам «московского дела» Егору Лесных и Максиму Мартинцову. Об этом сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 9 ноября.

— Лесных и Мартинцову изменили вид исправительного учреждения на колонию-поселение и зачли срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета один день под стражей за два дня в колонии-поселении, — передает сообщение Интерфакс.

Ранее Лесных и Мартинцов были осуждены за нападение на росгвардейцев во время несанкционированной акции протеста, которая прошла 27 июля 2019 года.

Столичный суд приговорил Лесных к трем годам лишения свободы, Мартинцова — к двум годам шести месяцам колонии. Кроме того, еще один фигурант дела получил два года лишения свободы условно.

Следствие установило, что осужденные на акции протеста повалили на землю сотрудника Росгвардии и нанесли ему удары ногами.

Летом 2019 года в столице прошли акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Уголовное дело о массовых беспорядках и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов были соединены в одно производство.

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