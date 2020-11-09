Врио министра транспорта России назначен Александр Нерадько
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителей трех федеральных министерств. Об этом сообщили в кабмине.
Временно исполняющим обязанности министра транспорта России стал глава Росавиации Александр Нерадько.
В Министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена замминистра Светлана Радченко. Должность врио главы Минстроя займет первый замминистра Ирек Файзуллин, говорится на сайте правительства.
Ранее глава государства отправил в отставку глав Минстроя, Минприроды и Минтранса. При этом министр энергетики Александр Новак станет десятым вице-премьером.
Читайте также: Политологи объяснили отставку трех министров и повышение Новака