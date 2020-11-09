Врио министра транспорта России назначен Александр Нерадько

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько/ Фото: Официальный сайт Государственной думы

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителей трех федеральных министерств. Об этом сообщили в кабмине.

Временно исполняющим обязанности министра транспорта России стал глава Росавиации Александр Нерадько.

В Министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена замминистра Светлана Радченко. Должность врио главы Минстроя займет первый замминистра Ирек Файзуллин, говорится на сайте правительства.

Ранее глава государства отправил в отставку глав Минстроя, Минприроды и Минтранса. При этом министр энергетики Александр Новак станет десятым вице-премьером.

Читайте также: Политологи объяснили отставку трех министров и повышение Новака